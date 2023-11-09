Российские силы снова обстреляли Херсон

By Euronews

На этой неделе украинский город Херсон отмечает годовщину освобождения от российских сил. Город по-прежнему подвергается ударам армии РФ.

РЕКЛАМА

Украинский город Херсон, который на этой неделе отмечает годовщину освобождения, продолжает подвергаться ударам российских сил.

В четверг в результате обстрела Херсона погиб по меньшей мере один человек и несколько получили ранения. Повреждены четыре многоэтажных дома, здания учебного заведения и церкви.

Многие сталкиваются с дилеммой: остаться, или ради детей отправиться в безопасное место.

Анастасия, школьница:"Иногда мне страшно. Когда на улице сильный взрыв, мне хочется пойти домой. Поэтому я почти никогда не выхожу на улицу, может быть, только, чтобы погулять с подругой. А так, я не выхожу на улицу".

Любовь и ее сын Геннадий со своей семьей перебрались в прошлом месяце в Николаев. Они живут на территории бывшей школы-интерната, где классные комнаты переделаны в спальни.

Уехать из пригорода Херсона Геннадий решил после того, как в дом его сестры попала ракета. Шестилетний сын женщины погиб. Другой ее сын получил ранения.

Любовь, беженка:"После такого горя мы были вынуждены эвакуироваться.Другой мой сын с ребенком тоже уехал, моя дочь уехала, все уехали. Четыре моих зятя воюют солдатами, а пятый - попал в плен".

Довоенное население Херсона составляло почти 300 000 человек. Город был захвачен российскими силами в начале марта 2022 года и находился в оккупации в течение восьми месяцев. 11 ноября прошлого года в Херсон вошли украинские войска.