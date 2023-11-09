By Euronews
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Внеочередные парламентские выборы пройдут в Португалии 10 марта. Об этом заявил президент страны Марселу Ребелу де Соуза.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза провел в четверг специальное заседание Государственного совета в связи с неожиданной отставкой премьер-министра Антониу Кошты, замешанного в коррупционном скандале.
Считается, что у бывшего министра по вопросам инфраструктуры Педру Нуну Сантуша есть шанс занять пост лидер Социалистической партии вместо Антониу Кошты.