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"Наш ответ оккупации": в Грузии празднуют рекомендацию ЕС

Торжественная церемония в Тбилиси
Торжественная церемония в Тбилиси Авторское право Euronews
By Ирина Шелудкова
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В Тбилиси прошла торжественная церемония с участием членов правительства и послов ЕС в Грузии.

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Евросоюз рекомендовал предоставить Грузии статус кандидата на вступление в блок, с условием дальнейшего проведения реформ. В отчете отмечается, что на процесс влияет  внутренняя политическая напряженность в стране. 

В среду граждане Грузии собрались у президентского дворца в Тбилиси, чтобы на торжественной церемонии отпраздновать решение институтов ЕС. 

Этот день принадлежит всем. Эта доблестная любовь питает наше прошлое и наше будущее. Это наш ответ России, наш ответ оккупации
Саломе Зурабишвили
президент Грузии

Празднующие говорят о долгожданной победе. 

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал 8 ноября историческим днем.

"Никогда в жизни я не ожидал стать свидетелем этого, я всегда мечтал об этом дне, но эти 30 лет независимости были настолько тяжелыми, что я всегда думал об интеграции в ЕС как о чем-то отдаленном в будущем. Я в восторге от грузинского народа, наших граждан, именно они приняли это важнейшее решение, поздравляю всех, мы собираемся присоединиться к семье, к которой стремились всю жизнь", — заявил Паата Закареишвили, бывший министр по вопросам реинтеграции Грузии. 

"Принятое сегодня решение имеет для нас большое значение. Для нас это означает свободу и независимость, и в этой критической ситуации это решение еще более важно", — говорит житель Тбилиси. 

К празднованию присоединились послы ЕС в Грузии. Тбилиси направил заявку в марте прошлого года после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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