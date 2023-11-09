"Наш ответ оккупации": в Грузии празднуют рекомендацию ЕС

В Тбилиси прошла торжественная церемония с участием членов правительства и послов ЕС в Грузии.

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Евросоюз рекомендовал предоставить Грузии статус кандидата на вступление в блок, с условием дальнейшего проведения реформ. В отчете отмечается, что на процесс влияет внутренняя политическая напряженность в стране.

В среду граждане Грузии собрались у президентского дворца в Тбилиси, чтобы на торжественной церемонии отпраздновать решение институтов ЕС.

Этот день принадлежит всем. Эта доблестная любовь питает наше прошлое и наше будущее. Это наш ответ России, наш ответ оккупации Саломе Зурабишвили президент Грузии

Празднующие говорят о долгожданной победе.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал 8 ноября историческим днем.

"Никогда в жизни я не ожидал стать свидетелем этого, я всегда мечтал об этом дне, но эти 30 лет независимости были настолько тяжелыми, что я всегда думал об интеграции в ЕС как о чем-то отдаленном в будущем. Я в восторге от грузинского народа, наших граждан, именно они приняли это важнейшее решение, поздравляю всех, мы собираемся присоединиться к семье, к которой стремились всю жизнь", — заявил Паата Закареишвили, бывший министр по вопросам реинтеграции Грузии.

"Принятое сегодня решение имеет для нас большое значение. Для нас это означает свободу и независимость, и в этой критической ситуации это решение еще более важно", — говорит житель Тбилиси.

К празднованию присоединились послы ЕС в Грузии. Тбилиси направил заявку в марте прошлого года после полномасштабного вторжения РФ в Украину.