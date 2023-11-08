Операции ВСУ на левом берегу Днепра становятся более масштабными

By Euronews

Эксперты американского "Института изучения войны" отмечают "более масштабные наземные операции" украинских сил на левобережной Херсонщине, но воздерживаются от "спекуляций о ее перспективах"

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Российские источники утверждают, что украинские войска продолжают более масштабные наземные операции на восточном берегу Днепра в Херсонской области силами легкой пехоты численностью около батальона.

Также сообщается, что украинские войска перебросили ограниченное количество бронетехники на восточный (левый) берег в районе населенного пункта Крынки - в 30 км к северо-востоку от Херсона.

Российские блогеры утверждают, что на восточном берегу в районе Крынок действуют более 300 украинских военнослужащих (примерно батальон) и что украинские войска удерживают позиции в центре Крынок и близлежащих районах.

Они также сообщают, что боевые столкновения продолжаются в районе Крынок, а также в районе Поймы - в 12 км к востоку от Херсона, Писчановки и Подстепного.

В сообщении ISW ("Института изучения войны") говорится, что в середине октября украинские войска, вероятно, провели первые наступления через Днепр на восточный (левый) берег Херсонской области силами роты.

Сообщается, что группировка украинских сил на восточном берегу в составе батальона полагает, что интенсивные российские меры по пресечению движения вдоль Днепра не помешали украинским войскам перебросить на позиции на восточном берегу дополнительное количество личного состава и техники.

ISW заявляет, что не будет спекулировать на перспективах продолжающейся украинской активности на восточном берегу Херсонской области.