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Школа в Гамбурге эвакуирована из-за сообщения об оружии

Полицейские у школы Гамбурга, где двое подростков появились с оружием
Полицейские у школы Гамбурга, где двое подростков появились с оружием Авторское право Bodo Marks/(c) Copyright 2023, dpa
By Кнарик Хачатрян
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В гамбургской школе появились двое подростков с оружием. Прибывшая полиция эвакуировала всех находящихся в здании.

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Переполох в одной из школ Гамбурга на севере Германии: в среду полиция эвакуировала всех учащихся и преподавателей после того, как ее предупредили о присутствии двух человек, подозреваемых в ношении огнестрельного оружия.

Полиция сообщила, что двое подростков показались в здании с оружием, а затем скрылись. Их потом доставили в ближайший полицейский участок до прибытия родителей.

Популярная ежедневная газета Bild сообщила, что подростки угрожали учителю.

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