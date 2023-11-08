Школа в Гамбурге эвакуирована из-за сообщения об оружии

В гамбургской школе появились двое подростков с оружием. Прибывшая полиция эвакуировала всех находящихся в здании.

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Переполох в одной из школ Гамбурга на севере Германии: в среду полиция эвакуировала всех учащихся и преподавателей после того, как ее предупредили о присутствии двух человек, подозреваемых в ношении огнестрельного оружия.

Полиция сообщила, что двое подростков показались в здании с оружием, а затем скрылись. Их потом доставили в ближайший полицейский участок до прибытия родителей.

Популярная ежедневная газета Bild сообщила, что подростки угрожали учителю.