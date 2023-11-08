Польский солдат "случайно" застрелил беженца на белорусской границе

Польская полиция назвала инцидент на белорусской границе "досадной случайностью".

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Польский пограничник застрелил сирийского беженца вблизи границы с Беларусью. Он утверждает, что это произошло случайно.

Сообщив, что военная полиция проводит расследование, заместитель военного прокурора округа Белосток-Пулноц Радослав Вишенко заявил Польскому агентству печати (PAP), что "несчастный случай" произошел из-за того, что "солдат споткнулся".

Проситель убежища был доставлен в больницу города Хайнувка, расположенного на северо-востоке Польши недалеко от белорусской границы. Неподалеку было обнаружено тело еще одного мужчины — по некоторым данным, выходца из Сирии. Нет никаких признаков того, что эти два инцидента связаны между собой.

В понедельник неправительственная организация Grupa Granica, оказывающая помощь беженцам и мигрантам в Польше, заявила, что поддерживает 22-летнего сирийца в больнице, оказывая ему юридическую и психологическую помощь. Сообщается, что состояние сирийца стабильное, он ожидает операции, но ему грозит паралич.

По данным Grupa Granica, мужчина был ранен в спину после того, как вместе с группой других сирийцев пересек несколько километров границы Польши.

"Он услышал один единственный непонятный крик, раздавшийся сзади, за которым сразу же последовал выстрел, сваливший его на землю", — написала организация в Facebook. Как сообщается, после того как мужчина упал, он услышал еще три выстрела.

"В момент инцидента было светло, это случилось задолго до захода солнца, поэтому солдаты должны были их хорошо видеть", — пишет Grupa Granica.

Неизвестно, что случилось с другими членами группы, в которой он находился.

Прибывшие на место солдаты вызвали скорую помощь для мужчины, который теперь хочет обратиться за международной защитой в Польше.

По сообщению информагентства PAP, за неосторожное обращение с оружием и непреднамеренное причинение вреда здоровью другому человеку неназванному солдату грозит до трех лет лишения свободы, а в случае тяжелых ранений или смерти — до восьми лет.

Забытый миграционный кризис в Европе

Польша, как и соседняя Литва, борется с миграционным кризисом, который, по их мнению, развязывает Беларусь в форме "гибридной войны".

Белорусских чиновников обвиняют в том, что на фоне растущей геополитической напряженности в пограничных заграждениях специально прорубают дыры, через которые проводятся большие группы мигрантов.

С 2021 года десятки тысяч беженцев пытались пересечь границу восточноевропейского государства, десятки людей были ранены или убиты на границе.

Польских пограничников неоднократно обвиняли в насильственном вытеснении мигрантов на территорию Беларуси, что запрещено международным правом. Даже если Беларусь использует миграцию в своих целях, наблюдатели утверждают, что государства должны уважать права человека и выполнять свои международные обязательства.

По словам активистов, тело мужчины, найденное на белорусской границе, стало 55-м подтвержденным смертельным случаем в ходе так называемого забытого миграционного кризиса в Европе.

Полиция и прокуратура сообщили агентству PAP, что в настоящее время они пытаются установить его личность и обстоятельства смерти. Однако предполагается, что это сириец, которого ранее разыскивали активисты и власти.

По оценкам пограничной службы Польши, в этом году уже было совершено 24 000 попыток нелегального пересечения границы.