Российским кораблям придется отступать из-за украинских беспилотников?

By Euronews

Западные военные эксперты отмечают, что в последние дни украинские войска активизировали удары по тыловым российским районам на юге Украины и в аннексированном Крыму

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Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром его силы пресекли попытку атаки украинских беспилотников, сбив их над Черным морем и аннексированным Крымом.

"Институт изучения войны" утверждает, что в последние дни украинские войска активизировали удары по тыловым российским районам на юге Украины и в аннексированном Крыму.

Геолокационная съемка от 4 ноября подтверждает, что украинские войска нанесли удар по российскому ракетному кораблю "Аскольд" - корвету класса "Каракурт", который Черноморский флот России спустил на воду в 2021 году, - на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, на востоке Крыма.

В последнем отчете разведданных министерство обороны Великобритании отметило, что этот инцидент имел место в самой восточной части Крыма, в сравнении с большинством предыдущих заявленных Украиной ударов дальнего радиуса действия.

Способность Украины наносить удары по судостроительной инфраструктуре Крыма, вероятно, заставит Россию рассмотреть вопрос о передислокации кораблей дальше от линии фронта, что задержит поставку новых судов.

После серии украинских атак в сентябре Россия перевела часть кораблей ВМФ с главной базы в Севастополе в аннексированном Крыму восточнее - в Новороссийск в Краснодарском крае и в другой порт на юго-востоке Крыма - Феодосию. Эти два порта находятся по обе стороны Керченского пролива, соединяющего восточную часть аннексированного Крыма с материковой частью России.