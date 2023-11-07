Король Иордании обсудил ситуацию в секторе Газа с главой Еврокомиссии

By Euronews

Абдалла II в рамках европейского турне встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа.

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Ситуация в секторе Газа стала главной темой переговоров президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и прибывшего в Брюссель короля Иордании Абдаллы II. Монарх также встретился с депутатами Европарламента.

На фоне войны Израиля с ХАМАС Евросоюз старается поддерживать тесные дипломатические связи с Иорданией, как с одним из ключевых игроков в регионе.

Ранее Абдаллу II приветствовал генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Иордания, как и другие арабские страны, настаивает на немедленном прекращении огня. В альянсе по этому вопросу единства нет. Турция осуждает операцию Израиля в секторе Газа, в то время как США в целом ее поддерживают.

Между тем многие западные страны выступают за гуманитарную паузу. Однако, считают эксперты, визит Абдаллы II в Европу вряд ли позволит прийти к консенсусу относительно прекращения бомбардировок анклава.

Госсекретарь США Энтони Блинкен принял участие в заседании глав МИД стран "большой семерки" в Токио. Блинкен проинформировал коллег о своем визите на Ближний Восток.

Во время этого заседания в Токио прошла акция протеста. Демонстранты призывали власти добиваться прекращения огня между Израилем и ХАМАС.