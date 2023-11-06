ВСУ бьют по российскому тылу

Украинские силы проводят кампанию по уничтожению российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму, в первую очередь объектов Черноморского флота, чтобы уменьшить способность армии РФ использовать полуостров в качестве плацдарма и тыла для операций на юге Украины.

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ВСУ в минувшие выходные активизировали удары по тыловым позициям российских войск на юге Украины и в оккупированном Крыму.

Российские источники также утверждают, что украинские силы нанесли удары по Бердянску в Запорожской области и Скадовску в Херсонской области.

В субботу ВСУ успешно атаковали российскую верфь в Керчи, на востоке аннексированного Крыма, в результате чего, вероятно, был поврежден военный корабль.

Институт изучения войны сообщает, что на спутниковых снимках заметно, что в результате удара был поврежден корвет с ракетной системой "Калибр", хотя степень повреждения корабля в настоящее время неясна.

Завод "Залив", расположенный недалеко от Керченского моста, - крупнейший судостроительный завод в Восточной Европе и теперь, вероятно, основное ремонтное предприятие Черноморского флота в Крыму после успешного удара ВСУ по российскому государственному судоремонтному заводу в Севастополе в середине сентября.

По оценкам экспертов института, с июня 2023 года украинские силы проводят кампанию по уничтожению российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму, в первую очередь объектов Черноморского флота, чтобы ослабить способность армии РФ использовать Крым в качестве плацдарма и тыла для операций на юге Украины.