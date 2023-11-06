Российский обстрел Одессы

By Euronews

Россия нанесла удары по Одессе ракетами и дронами. Ранены 8 человек, нанесён ущерб историко-художественному музею.

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По меньшей мере 8 человек получили ранения в Одессе в ночь на понедельник в результате российского обстрела; повреждено здание одесского историко-художественного музея и несколько многоэтажек - 4 ракеты и почти дюжина беспилотников, по данным Киева, атаковали юг Украины.

Сбитые над Одессой дроны повредили также склады, специальную погрузочную технику и транспорт, перевозивший зерно.

После российского обстрела церемонии награждения в Запорожье в пятницу погибли, по последним данным, 20 солдат. Украина возбудила уголовное расследование, заявив, что трагедии можно было избежать.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Главное - установить полную правду о произошедшем и не допустить повторения подобного. Каждый солдат в зоне боевых действий - в зоне воздушной разведки и огня противника - знает, как вести себя на открытом воздухе и как заботиться о безопасности. Теперь следствие должно дать семьям погибших солдат и общественности честные ответы о том, как произошла трагедия, и чьи приказы были неправильными".

Россия утверждает, что в Бахмутском районе уничтожила замаскированные командные пункты украинских сил и военную технику, а украинские крылатые ракеты повредили военный корабль, пришвартованный у оккупированного Крымского полуострова.