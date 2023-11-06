Новое землетрясение в Непале

Подземные толчки магнитудой 5,3 вновь сотрясли запад Непала. Многие получили ранения. Жертв нет.

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Новые подземные толчки магнитудой 5,3 сотрясли Непал в понедельник недалеко от того места где в минувшую пятницу произршло другое землетрясение. Его жертвами стали более 150 человек и столько же получили ранения.

Новое землетрясение произошло как раз в тот момент, когда спасательные команды были заняты оказанием помощи выжившим, а жители пострадавших городов возвращались «домой», чтобы попытаться найти среди завалов все, что можно будет использорвать. Сообщений о погибших нет, но есть много раненых. а дома повреждены. Дома, стены которых потрескались ранее, теперь повреждены ещё больше.