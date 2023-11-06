Боевики ХАМАС продолжат атаки на израильские КПП - ISW

By Euronews

Американский "Институт изучения войны" полагает, что ХАМАС, скорее всего, продолжит атаковать пункты пропуска ЦАХАЛ на границе с сектором Газа, а также дороги, ведущие от них

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Израильские сухопутные войска продвинулись вдоль северо-западного побережья Газы на фоне сообщений о столкновениях с ХАМАС в этом районе.

"Бригады аль-Кассам", боевое крыло ХАМАС, опубликовали кадры своих боевиков, действующих в лагере беженцев Аль-Шати или вокруг него.

Они также распространили кадры, на которых боевики пробираются через системы туннелей в Бейт-Хануне и атакуют наступающие силы ЦАХАЛ здесь, на северо-востоке сектора Газа, в том числе к западу от военного контрольно-пропускного пункта Эрез, возможно, с целью нарушить наземные линии связи израильской армии.

ISW ("Институт изучения войны") сообщает, что ХАМАС, скорее всего, продолжит атаковать этот и другие пункты пропуска ЦАХАЛ, а также дороги, ведущие от них.