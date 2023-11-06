Австралия и Китай возобновляют активные контакты

By Euronews

Председатель КНР принял в Пекине премьер-министра Австралии на фоне потепления отношений между двумя странами

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Председатель КНР Си Цзиньпин оказал в Пекине теплый прием Энтони Альбанезе, который стал первым за последние семь лет премьер-министром Австралии, посетившим эту страну. Этот визит стал кульминацией усилий обеих сторон по улучшению отношений, несмотря на глубокие разногласия по вопросам обороны, торговли и прав человека.

Две страны долгое время были важными рынками друг для друга, но отношения между ними становились все более напряженными из-за взаимных обвинений в политическом вмешательстве и соперничества за влияние в Азии.