Фон дер Ляйен в Киеве: "Вы добились прекрасного результата"

Выступая в Верховной раде, глава Еврокомиссии отметила результаты, которых удалось достичь Украине на пути в ЕС несмотря на войну, и рассказала о новом пакете санкций против России.

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Еврокомиссия впечатлена реформами, проведенными Украиной на пути в ЕС, заявила Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Председатель Европейской комиссии особо отметила успехи в реформировании системы правосудия, ограничении влияния олигархов на экономическую, политическую и общественную жизнь, а также в борьбе с отмыванием денег.

Она подчеркнула, что добиться этих успехов удалось во время продолжающейся в стране войны.

"Хочу сказать вам, насколько мы впечатлены реформами, которые вам удалось провести в разгар войны. Нельзя забывать, что ведете войну за существование и в то же самое время проводите глубокие реформы в стране", - сказала фон дер Ляйен.

Выступая в Верховной раде фон дер Ляйен раскрыла некоторые детали 12-го по счету пакета санкций против России. Он будет будет включать персональные санкции против примерно 100 человек, дополнительные ограничения на импорт и экспорт, а также ужесточение давления на тех, кто помогает России обходить ограничительные меры.

Владимир Зеленский после встречи с главой Еврокомиссии заявил, что "Украина прошла колоссальный путь - от того, что многие не верили даже в саму возможность сближения с ЕС во время полномасштабной войны, до того, что страна рекордно быстро получила статус кандидата и выполняет необходимые пункты для открытия переговоров".

Украина не просит поблажек для себя на пути в Евросоюз и выполняет все рекомендации Европейской комиссии, подчеркнул украинский президент.

В среду 8 ноября Еврокомиссия представит отчет о прогрессе Украины на пути к вступлению в ЕС. Киев получил статус кандидата на присоединение к Евросоюзу летом 2022 года.