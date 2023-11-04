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ООН: Полтора миллиона жителей Газы стали вынужденными переселенцами

В секторе Газа ощущается дефицит воды
В секторе Газа ощущается дефицит воды Авторское право MOHAMMED ABED/AFP
By Михаил Саленков
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Представители Организации объединённых наций заявляют, что ситуация в секторе Газа "становится все более безнадежной". Из-за отсутствия топлива в секторе ощущается дефицит питьевой воды. Из девяти тысяч погибших в Газе - 70 процентов женщины и дети.

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Полтора миллиона жителей сектора Газа, то есть три четверти населения анклава, стали вынужденными переселенцами из-за войны, сообщил  представитель Управления по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) ООН Йенс Лаэрке. 

По его данным, около 700 тысяч размещены в учреждениях БАПОР, что почти вчетверо превышает их проектную вместимость.

Ситуация становится все более безнадежной, предупреждают в ООН. 

Население Газы нуждается в продовольственной и медицинской помощи, воде, предметах первой необходимости.

В ООН подчеркивают, что "способность облегчить страдания населения" сектора Газа зависит от наличия топлива. С начала военной операции в Газу его не доставляют, поэтому работа водяных скважин и опреснительных установок в южной части Газы "практически остановилась". 

Израиль не позволяет ввозить топливо в сектор из опасений, что его будут использовать в своих целях боевики ХАМАС. 

Провоз гуманитарной помощи возможен только через контрольно-пропускной пункт Рафах из Египта. С момента возобновления поставок 21 октября в Газу въехали в общей сложности 374 грузовика. Самая крупная гуманитарная колонна, состоящая из 102 автомашин, прибыла в сектор в четверг.

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