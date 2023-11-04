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Землетрясение в Непале: погибли не менее 128 человек

Последствия землетрясения
Последствия землетрясения Авторское право AP/AP
By Глеб Шатуновский
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Власти ожидают, что количество жертв может еще вырасти.

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Не менее 128 человек погибли в результате сильного землетрясения в Непале, недалеко от границы с Индией. Эпицентр находился в 36 километрах в юго-востоку от города Джумла, а магнитуда землетрясения, по разным оценкам, составила от 5.6 до 6.4. 

Подземные толчки ощущались в столице Непала - Катманду и в столице Индии - Нью-Дели. 

Власти ожидают, что количество жертв может еще вырасти, поскольку связь со многими горными районами была нарушена.

В субботу рано утром два вертолета армии Непала отправились из Сурхета в пострадавшие районы с гуманитарной помощью и для эвакуации раненых. Премьер-министр страны также вылетел на место трагедии.

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