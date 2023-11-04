Шторм "Киаран": число погибших выросло до 16

Вслед за "Киараном" к Европе приближается новый сильный шторм - "Домингос".

РЕКЛАМА

Число погибших в результате шторма "Киаран" выросло в Европе до 16. В пятницу ураган обрушился на северную Италию. Власти объявили чрезвычайное положение в Тоскане, где в некоторых районах месячное количество осадков выпало всего за три часа. Сильно пострадал от разгула стихии и регион Венето.

Власти назвали ситуацию "беспрецедентной" и объявили, что направят в пострадавшие районы многомиллионную помощь.

Из Северной Италии "Киаран" движется на юго-восток и уже принес непогоду в южную часть страны, а также в Балканские страны. В Хорватии, Боснии, Черногории и Словении сильный ветер валил деревья и срывал крыши с домов.

Между тем к Европе приближается новый шторм - "Домингос". Ожидается, что он обрушится на юго-запад континента в субботу во второй половине дня. Ожидается, что в Португалии, Испании и Франции ветер будет достигать скорости 150 километров в час.