Палата представителей США одобрила план военной помощи Израилю

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о поддержке Израиля в размере 14,3 млрд долларов. Госсекретарь Энтони Блинкен отправился с вторым за месяц визитом на Ближний Восток, в частности он обсудит в Тель-Авиве с израильским руководством гуманитарные вопросы.

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Палата представителей Конгресса США в четверг приняла план республиканцев по предоставлению помощи Израилю в размере свыше 14 миллиардов долларов, несмотря на обещание Белого дома наложить на законопроект вето.

Ранее президент США Джо Байден просил Конгресс утвердить более крупный пакет чрезвычайных расходов, включающий финансовую поддержку не только Израиля, но также Тайваня и Украины.

Средства, включенные в законопроект Палаты представителей, предназначены на израильские оборонительные системы "Железный купол" и "Праща Давида" для противодействия ракетным угрозам со стороны ХАМАС и "Хезболлах", а также для передачи военной техники и оборудования США.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что минобороны США не поддерживает идею о прекращении огня в секторе Газа, поскольку это даст ХАМАС время на перегруппировку, добавив при этом, что необходимо сделать серию гуманитарных пауз для доставки помощи в Газу и эвакуации заложников.

Гуманитарные вопросы будут одной из главных тем встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с израильским руководством. Из Тель-Авива Блинкен отправится в столицу Иордании Амман.