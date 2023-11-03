"Зачистка" в секторе Газа может занять месяцы - ISW

Эксперты американского аналитического центра "Институт изучения войны" отмечают, что операция по зачистке, которую проводит израильская армия в секторе Газа, может растянуться на недели и даже месяцы

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Через неделю после начала наземной операции израильские войска продвигаются к побережью в центральной части сектора Газа. Однако между операциями по "зачистке" и "контролю" существует большая разница, говорится в последнем отчете "Института изученя войны" (ISW). Палестинские источники сообщили, что израильские войска достигли прибрежного шоссе в секторе Газа к северо-западу от Аль-Захры. Расстояние здесь составляет около 6 км.

Однако бои продолжались за передовой линией израильских войск в центральной части сектора Газа и на северо-западном побережье анклава. В сообщении ISW говорится, что израильские войска проводят сейчас операцию по зачистке. Тактическая задача "зачистка" отличается от задачи "контроль", поскольку операции по зачистке часто занимают недели, а иногда и месяцы.