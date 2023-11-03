Блинкен ищет пути решения палестино- израильского конфликта

Во время визита в Израиль госсекретарь США подтвердил безоговорочную поддержку еврейскому государству со стороны Вашингтона. США предлагают "гуманитарные паузы" в Газе, но не поддерживают предложение о прекращении огня.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ищет решения, которые позволили бы предотвратить эскалацию и распространение ближневосточного конфликта на другие регионы, даже если Вашингтон сохранят свою безоговорочную поддержку Израиля.
Во время своего третьего визита в Израиль с момента начала вооружённого противостояния Блинкен встретился с президентом Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Президент США Джо Байден призвал к "гуманитарным паузам" в конфликте, чтобы обеспечить эвакуацию мирных жителей, особенно раненых из сектора Газа, но отказался поддержать генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в призыве к прекращению огня.
После встречи с Блинкеном премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль "отказывается от временного прекращения огня, которое не включает возвращение наших заложников", имея в виду около 240 человек, похищенных ХАМАС. Он сказал, что Израиль со всей мощью продвигается вперёд в своем военном наступлении.