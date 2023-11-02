Минобороны Израиля: ЦАХАЛ добивается значительных успехов в ходе наземной операции

Израильские военные заявили, что прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа и уничтожили еще одного командира группировки. Через КПП "Рафах" Газу покидают иностранные граждане.

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В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека не исключили, что удары Армии обороны Израиля по Джебалии в секторе Газа могут быть приравнены к военному преступлению, говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

ХАМАС утверждает, что в результате двух израильских ударов погибли не менее 195 человек.

В Израиле заявляют, что благодаря атакам удалось уничтожить одного из организаторов нападения 7 октября, несколько десятков боевиков, включая командиров группировки, и часть подземной инфраструктуры ХАМАС.

После открытия контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе сектора Газа и Египта в Газу прибыл 61 грузовик с гуманитарной помощью. Идет эвакуация тяжелораненых, сектор покидают иностранные граждане.

Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявил, что "потрясен" происходящим в Газе.

"Я был потрясен тем, что все там просили еды, просили воды. Мы видели, как почти все дети пытались выразить свое отношение к тому, что им нужно поесть, что им нужна вода. Я никогда не видел ничего подобного в Газе, когда приезжал туда до начала конфликта", - сказал генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини.

Израильские войска прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа, заявил в среду представитель ЦАХАЛ. Мининстр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия добивается значительных результатов в ходе наземной операции в Газе.

Тель-Авив начал операцию "Железные мечи" после нападения боевиков ХАМАС на Израиль, жертвами которого стали по меньшей мере 1400 человек, более 200 остаются в заложниках.