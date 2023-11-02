Белый фосфор против населения: правозащитники обвиняют Израиль

Amnesty International и Human Rights Watch обвиняют Израиль в использовании боеприпасов с белым фосфором против гражданского населения в секторе Газа и на юге Ливана.

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Amnesty International и Human Rights Watch обвиняют Израиль в использовании боеприпасов с белым фосфором против гражданского населения в секторе Газа и на юге Ливана.

В ливанском городе Дарая, расположенном недалеко от израильской границы, население находится в страхе после нападения Израиля 16-го числа, в ходе которого предположительно использовался этот тип боеприпасов. Нападение стали свидетелями и засняли на видео местные жители. Белый фосфор не подпадает под запрет международных конвенций, но его использование против гражданского населения запрещено.

Рамзи Кайсс, Human Rights Watch:

"Это уникальное облако. Белый фосфор прожигает до костей. Он не перестает гореть, пока не прекратится доступ кислорода или не выгорит всё вещество, он попадает в кровоток. И поэтому, когда он используется в качестве оружия, это зажигательное оружие, оно может нанести серьезный ущерб гражданскому населению".

Донателла Ровера, старший советник Amnesty International по кризисным ситуациям:

"У нас есть геолоцированные и проверенные видео, на которых видно, как артиллерийские снаряды разрываются в воздухе над сектором Газа и над Ливаном, используя белый фосфор, и мы поговорили с врачами, которые лечили девять человек на юге Ливана, которые пострадали от воздействия белого фосфора. Таким образом, доказательства есть, они совершенно неоспоримы, и именно поэтому мы призываем к независимому расследованию всех этих нарушений международного гуманитарного права".

В четверг на юге Ливана были найдены тела двух ливанских пастухов, застреленных у реки, отделяющей страну от Израиля. Ливанское информационное агентство сообщает, что они были убиты израильскими военными, когда проходили мимо со своей стдлом. Южный Ливан стал ареной боевых действий между Израилем и палестинскими ополченцами и боевиками «Хезболлы». С учетом этих двух смертей число жертв с ливанской стороны возрастает до шести.