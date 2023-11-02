Удары Израиля по лагерю беженцев Бурейдж

По меньшей мере 15 палестинцев погибли в результате авиаудара Израиля по жилому дому в лагере беженцев Бурейдж. Число погибших в сеторе Газа возросло до 9061, 3760 из них - дети.

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У населения сектора Газа практически нет передышки от бомб. В четверг еще 15 человек были убиты в результате авиаудара по лагерю беженцев Бурейдж в центре сектора. Израиль ударил по жилому дому, и считается, что многие люди оказались в ловушке под обломками.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесусзаявил, что у него не хватает слов, чтобы описать ужас, происходящий в Газе, и призвал поддержать оказание гуманитарной помощи, в том числе медицинской.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ:

"Сейчас уже слишком поздно помогать мёртвым. Но мы можем помочь живым. Мы можем помочь тем, кто каждую минуту живет в страхе. Мы можем помочь раненым мирным жителям. Мы можем помочь почти 200 женщинам, которые, как ожидается, будут рожать детей каждый день".

За последние два дня лагерь беженцев Джебалия подвергся двум авиаударам, в результате которых погибло почти 200 человек.

"Дети до 10 лет просто покупали еду в столовой и были разорваны на куски, - кричит эта женщина.- Где арабы? Где мусульманский мир? Где дух ислама? Где мусульмане?!"

По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших палестинцев возросло до 9061, 3760 из них - дети.