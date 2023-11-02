Ближний Восток в поисках мирного урегулирования конфликта

By Euronews

Политики и эксперты ищут ответ на вопрос, каким будет сектор Газа после завершения наземной операции Армии обороны Израиля. Международная комиссия ООН собирает свидетельства военных преступлений.

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Израильскому руководству потребовалось несколько недель, чтобы подготовить и начать наземную операцию против ХАМАС после террористической атаки 7 октября. При этом эксперты отмечают, что израильская разведка и военные, похоже, были застигнуты врасплох столь неожиданным и жестоким нападением боевиков группировки из сектора Газа.

"Израиль не мог не отреагировать на то, что произошло 7 октября. Тупиковость ситуации, однако, в том, что именно этого и добивался ХАМАС: наземной операции", - говорит Уго Трамбалли из Итальянского института международных политических исследований (ISPI).

В результате авиаударов, которые Армия обороны Израиля продолжает наносить по позициям ХАМАС, гибнут и получают ранения тысячи палестинцев.

В ЦАХАЛ подчеркивают, что цель операции - уничтожение группировки и её военной инфраструктуры, а не мирных жителей, которых израильские власти призывали эвакуироваться на юг сектора.

"Важно проводить различие между террористической организацией, в уставе которой четко прописано, что она хочет уничтожить государство Израиль и убивать евреев, и обычными палестинцами, которые желают растить своих детей в мире и безопасности. Многие лидеры ХАМАС живут в роскошных отелях Катара, отдыхают в Турции и проводят встречи в Ливане с руководством "Хезболлах", - напоминает Брэд Боуман из Фонда защиты демократии .

Что будет с сектором Газа после наземной операции Армии обороны Израиля?

Эксперты говорят, что дать однозначный ответ невозможно. На протяжении десятилетий в регионе не удавалось достичь прочного мира.

В докладе Независимой международной комиссии ООН, наблюдающей за ходом конфликта, говорится, что имеются "явные доказательства военных преступлений, совершенных обеими сторонами". Комиссия потребовала привлечь к ответственности всех, кто нарушил международное гуманитарное право и атаковал мирных жителей.

"Весь мир, включая США и ЕС, говорит, что решением, после прекращения огня, должно стать возобновление переговоров, необходимо найти политическое решение, решение о двух государствах", - резюмирует Уго Трамбалли.