Украина: карта боевых действий 1 ноября

По данным российских милблогеров, бои идут в районе Антоновских мостов

РЕКЛАМА

Российские войска продолжали наносить авиаудары планирующими бомбами по целям на западном берегу Днепра в Херсонской области на фоне активизации боевых действий в этом регионе.

Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что всего за один день, 31 октября, российские войска выпустили 45 планирующих бомб по целям в Херсонском и Бериславском районах.

Российские военные блогеры утверждают, что украинские войска удерживают позиции и продолжают наземные действия на восточном берегу Днепра, в частности в Крынках, в 30 км к северо-востоку от Херсона, и вблизи Антоновских автомобильного и железнодорожного мостов.

Российские милблогеры утверждали, что бои продолжаются в районе Крынки и Антоновского железнодорожного моста и что украинские войска пытались прорвать российскую оборону в районе Пищановки и Поймы, в 12 км к юго-востоку от Херсона.

Несколько дней назад Украина начала принудительную эвакуацию детей и несовершеннолетних из более чем 20 населенных пунктов в Херсонской области вблизи линии фронта, поскольку Россия усилила обстрелы.