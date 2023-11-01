Страны мира обещают сделать ИИ безопасным

By Euronews

Стремительное развитие искусственного интеллекта беспокоит политиков и предпринимателей

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Почти три десятка стран мира, включая США и Китай, обязались вместе работать над тем, чтобы искусственный интеллект не смог нанести человечеству катастрофического ущерба. С таким заявлением выступили участники лондонского саммита по безопасности в IT-сфере. Они отметили, что конкуренция между отдельными государствами и компаниями сохраниться, но в обеспечении надёжности и безопасности участники рынка и политики постараются работать вместе.

Илон Маск, предприниматель:

«Надо осторожно относиться к ограничениям, чтобы не навязывать правила, которые ограничивали бы преимущества ИИ. Вот почему я настаиваю, что начать нужно с анализа, наблюдения, мнений нейтральной третьей стороны, а затем уже предлагать правила».

Несколько дней назад Генсек ООН объявил о формировании консультативного органа высокого уровня по вопросам искусственного интеллекта.

А президент США Джо Байден в понедельник подписал указ, регулирующий разработку и внедрение искусственного интеллекта. Документ, в частности, обязует разработчиков делиться с правительством результатами проверок безопасности.