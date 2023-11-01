На Францию надвигается ураган "Киран" со скоростью ветра до 170 км/ч

By Euronews

Синоптики ожидают, что "Киран" ударит по северо-западу страны вечером в среду. В двух департаментах Бретани и одном департаменте Нормандии объявлен красный уровень погодной опасности.

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На северо-западе Франции готовятся к сильным ливням и ветру со скоростью до 170 км/ч, с Атлантики на регион надвигается ураган "Киран". В трех департаментах объявлен красный, высший уровень погодной опасности, еще в 17-ти — следующий за ним оранжевый. Сообщается, что это первый сильный осенний шторм в этом году.

По данным метеорологов, ураган ударит вечером в среду и продолжится до четверга. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал жителей Бретани и Нормандии не выходить из дома грядущей ночью и держаться подальше от деревьев и моря — ожидается, что высота волн достигнет 10 метров.

Часть дорог, ведущих вдоль моря, будет закрыта. Также нарушено движение поездов — как региональных, так и дальнего следования. В 17:00 по местному времени закроется аэропорт "Брест Бретань", паромное сообщение с островами, вероятно, будет остановлено.

В регионе мобилизованы 3200 спасателей и четыре вертолета.