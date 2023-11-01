Большой автомобильный фестиваль в Катаре

В этом выпуске программы "Катар-365" мы расскажем о крупнейшем автосалоне на Ближнем Востоке и узнаем о том, какие автомобильные компании движутся к более экологичному будущему

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Женевский международный автосалон демонстрирует последние тенденции в автомобильной промышленности с 1905 года. В этом году он впервые в своей истории проводился за пределами Швейцарии - в роли принимающей стороны выступил Катар.

Десять глобальных премьер, 20 региональных показов, 30 известных автопроизводителей - и все это под одной крышей. Являетесь ли вы покупателем автомобиля, коллекционером или энтузиастом - Женевский автосалон считается самым крупным в Европе. Организаторы Женевского автосалона в Катаре, впервые пришедшего на Ближний Восток, надеются, что вскоре она станет крупным автосалоном в регионе.

"Это потрясающе - десять совершенно новых автомобилей, которых не видели нигде в мире. И это происходит не в Детройте, не во Франкфурте, не в Париже или в Токио", - сказал Бертольд Тренкель, говорит операционный директор Qatar Tourism.

Бертольд Тренкель, директор по операционной деятельности, Катар Туризм Euronews

Ежегодно Женевский международный автосалон привлекает десятки тысяч посетителей. Первая выставка была проведена в Женеве в 1905 году, а к 1950-м годам в ней принимали участие крупнейшие бренды из Великобритании и США. Чтобы разместиться в этом году в Катаре, выставка прошла долгий путь.

"Для нас первоочередной задачей было организовать децентрализованное шоу - то, что мы называем фестивалем, - говорит Сандро Мескита, генеральный директор Женевского международного автосалона. - Потому что сердце бьется здесь, в павильонах автосалона, но мы присутствуем также на трассе в Лусаиле, мы присутствуем в пустыне, на Лусаил-бульваре. Мы хотели создать впечатление от статичных, а также от динамичных презентаций".

"Ближний Восток для нас идеально подходит, потому что на Ближнем Востоке арабская культура - это семья и отношения. Мы являемся брендом жизни, брендом семьи, и это идеально соответствует арабской культуре", - пояснил Маттиас Циглер, управляющий директор Volkswagen на Ближнем Востоке.

Маттиас Циглер, управляющий директор Volkswagen на Ближнем Востоке, представляет 3 новые модели VW Euronews

От одного культового немецкого бренда к другому: Mercedes-Benz представил в Катаре несколько региональных открытий - от традиционных двигателей внутреннего сгорания до электромобилей.

"Для Mercedes-Benz это роскошь и экологичность, потому что именно в этом, по нашему мнению, будущее роскоши", - сказал Сельвин Говендер, директор по продажам Mercedes-Benz на Ближнем Востоке и в Африке. - Мы сосредоточены на создании желаемых автомобилей. Мы ориентируемся на рост высшего класса на рынках роскоши, а это регион роскоши".

И это не конец пути для Женевского автосалона в Катаре. Выставка будет возвращаться в Доху каждые два года и во время проведения Гран-при Катара "Формулы-1".

"Для нас было очень важно иметь глобального партнера, глобальный бренд и их опыт, - сказал Бертольд Тренкель. - Поэтому партнерство с Женевой было, на мой взгляд, очень и очень разумным выбором. Мы похожи по внешнему виду, по ощущениям, по профессионализму. И именно это делает выставку такой особенной".

Жажда скорости на Международном автодроме Лусаил

Международный автодром Лусаил - это дом всего автоспорта в Катаре. После проведения очередного захватывающего Гран-при Катара "Формулы-1" трасса готовится к проведению мотогонок - этапа чемпионата мира в классе MotoGP.

Мы побеседовали с Амро Аль-Хамадом, генеральным директором Международного автодрома Лусаил. Он рассказал о том, что требуется для того, чтобы не отставать от ведущих гоночных трасс мира.

"Было очень волнительно приветствовать всех на нашем новом объекте, - сказал он в интервью "Катар-365". - Я бы не сказал, что он отремонтирован. Я бы сказал, что это совершенно новый объект, и мы побили здесь несколько рекордов. Первый - это строительство объекта или его подготовка к проведению гонки "Формулы-1" в рекордно короткие сроки. У нас была огромная посещаемость - 126 000 человек за три дня, по сравнению с 15 000 человек в день в 2021 году. Это говорит о том, что автоспорт сейчас становится действительно популярным видом спорта или событием, которое можно посмотреть в Катаре".

Амро Аль-Хамад, генеральный директор Международного автодрома Лусаил Euronews

Амро пояснил, что это только начало серии мероприятий для Международного автодрома Лусаил: "Мы только что провели гонку "Формулы-1", на очереди - MotoGP, которая пройдет с 17 по 19 ноября 2023, затем чемпионат Ближнего Востока и Северной Африки по картингу, который состоится в декабре. А затем мы переходим к 2024 году. У нас продет пролог чемпионата мира по гонкам на выносливость, затем первый этап чемпионата, а затем снова MotoGP - в марте".

В этом году одновременно с "Формулой-1" проходил Женевский международный автосалон. Амро Аль-Хамад рассказал "Катар-365", что такое сочетание способствовало развитию автоспорта и автомобильной промышленности Катара в целом: "Присутствие Женевского международного автосалона в Катаре бок о бок с проходящей здесь гонкой "Формулы-1" превратило все это в фестиваль автоспорта, это было нечто большее, чем просто два отдельных мероприятия, и они фактически дополнили друг друга. Мы увидели огромное внимание и большое желание людей заниматься автоспортом. Мы собираемся проводить этот фестиваль в течение следующих 10 лет".

Катар - страна автоспорта: от "Формулы-1" до MotoGP, Международного ралли Катара, чемпионатов по картингу и трофи-рейда. Мы спросили Амро Аль-Хамада, чем вызван этот интерес и жажда скорости.

"Вся наша идея, которую мы сейчас вынашиваем, заключается в том, чтобы реально продвигать автоспорт, - объяснил он. - Нам нужно, чтобы молодые люди стремились стать частью нашего автоспорта, и проведение таких международных соревнований в Катаре помогает извлечь из этого пользу и достичь этой цели".

Бывший гонщик эндуро, Амро рассказал, что и по сей день остается любителем острых ощущений и моторов: "Я занимался автоспортом, и это было моим стремлением - в итоге заниматься такой работой, как сейчас. Я всегда говорю людям, что я не работаю, а занимаюсь любимым делом каждый день. И сейчас я не ухожу из автоспорта. Я использую любую возможность сесть в машину или выехать на трассу, и большую часть времени сейчас я занимаюсь мотокроссом и эндуро".

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8 000 километров на Volkswagen ID Buzz

На автосалонах по всему миру все чаще появляются электромобили. По прогнозам, в период до 2035 года продажи электромобилей будут расти на 16% в год.

Франк Риндеркнехт - генеральный директор компании Rinspeed AG. Недавно он во главе двух экипажей отправился в путешествие из Женевы в Доху на двух полностью электрических фургонах Volkswagen ID Buzz, чтобы расширить границы электромобильности.

Главное - мечтать, а мечтать - это здорово Франк Риндеркнехт генеральный директор компании Rinspeed AG

Это уникальное путешествие заняло 34 дня, за которые участники пересекли 12 стран и преодолели 8000 км.

"Было много трудностей, много проблем, которые нужно было преодолеть, - признается Франк Риндеркнехт. - Это было путешествие, полное эмоций, волнений, встреч с замечательными людьми, необыкновенных пейзажей. В общем, это была интенсивная поездка, которая, возможно, бывает раз в жизни".

Франк Риндеркнехт, генеральный директор компании Rinspeed AG Euronews

Франк и его команда стали первыми, кто пересек Саудовскую Аравию с запада на восток на электромобилях. Эта поездка стала не только проявлением новаторского духа, но и большим успехом в сфере инноваций и электромобилей.

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"Нам нужно уходить от ископаемых видов энергии к возобновляемым. И уже этот шаг в мышлении - большой шаг к этой цели: не просто потреблять и выбрасывать в воздух, а сделать это индустрией замкнутого цикла", - сказал Франк в интервью "Катар-365".

Volkswagen ID Buzz может показаться немного громоздким для длительного путешествия по пересеченной местности, но для автопробега, получившего название Tour d'Excellence, он был очевидным выбором.

"ID Buzz - это как культовый автомобиль. Он восходит к семидесятым годам прошлого века - автомобиль для путешествий, обслуживания. И нам нужно это пространство, нам нужно пространство для запасных шин, для инструментов и других вещей", - добавил Франк.

Что движет отраслью в направлении экологичного будущего?

На Женевском международном автосалоне большое внимание уделяется электромобилям - от микроавтобусов до легковых автомобилей и автобусов. Катарская компания Mowasalat представила микроавтобус, который не только полностью электрический, но и автономный.

Эти автобусы - еще один шаг в рамках партнерства между Mowasalat и китайской компанией Yutong, направленного на расширение использования электромобилей для населения.

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Катарская компания Mowasalat представила микроавтобус, который не только полностью электрический, но и автономный Euronews

В то же время новые и перспективные марки электромобилей, такие как Lucid, VinFast и Exeed, также представили новые модели, обостряя конкуренцию в гонке, которая становится все более тесной. Еще одним брендом, стремящимся расширить свое присутствие на Ближнем Востоке, является Lynk & Co.

Для освоения катарского рынка компания Lynk & Co объединяет усилия с местными компаниями NBK Group и Auto Class Cars. Эти известные дилерские центры имеют десятилетний опыт дистрибуции таких престижных марок, как Mercedes и Harley Davidson.

"Lynk & Co - это нечто большее, чем просто автомобиль. И для нас появление Lynk & Co было не просто добавлением еще одного бренда в наш портфель, несмотря на наличие множества конкурентов на рынке. Мы хотели иметь что-то другое. Речь идет о связи, связи между Востоком и Западом", - пояснил Ахмад Фирузи, менеджер по маркетингу компании Auto Class Cars.

Ахмад Фирузи, менеджер по маркетингу, Auto Class Cars Euronews

По мере того, как все больше компаний ускоряют реализацию своих планов по выходу на большой и зеленый рынок, Франк и его команда заряжаются энергией для следующего приключения.

"В нашем списке будущих путешествий есть Патагония, юг Южной Америки. Сможем ли мы совершить это путешествие на электрическом или на обычном автомобиле, мы пока не знаем. Но, повторюсь, главное - мечтать, а мечтать - это здорово", - заключил Франк Риндеркнехт.