День мёртвых в Мексике

By Euronews

Предполагается, что умершие в этот день могут посетить живых

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В Мексике отмечают День мёртвых — традиция, сочетающая католическую символику и обычаи доколумбовой Америки. Этот праздник проводят на кладбищах и в кругу семьи. Предполагается, что умершие в этот день могут посетить живых: для этого им предлагают еду и напитки, а могилы украшают, причём украшения собирают и готовят весь год. Мексиканцы верят, что покойные продолжают существование в загробном мире до тех пор, пока живущие родственники помнят о них.