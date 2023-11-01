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День мёртвых в Мексике

Могилы на день мёртвых тщательно украшают
Могилы на день мёртвых тщательно украшают Авторское право Maria Alferez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Предполагается, что умершие в этот день могут посетить живых

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В Мексике отмечают День мёртвых — традиция, сочетающая католическую символику и обычаи доколумбовой Америки. Этот праздник проводят на кладбищах и в кругу семьи. Предполагается, что умершие в этот день могут посетить живых: для этого им предлагают еду и напитки, а могилы украшают, причём украшения собирают и готовят весь год. Мексиканцы верят, что покойные продолжают существование в загробном мире до тех пор, пока живущие родственники помнят о них.

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