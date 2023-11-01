Армия Израиля сообщила о гибели девяти военнослужащих

By Euronews

Израиль подтвердил авиаудар по лагерю беженцев на севере сектора Газа. ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в палестинском анклаве.

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Израиль подтвердил, что его истребители нанесли удар по густонаселенному лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа. На фотографиях и видео, сделанных во вторник вечером, видно, как местные жители ищут среди обломков рухнувших зданий выживших.

По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, погибли более 50 человек. По некоторым сообщениям, погибших больше, среди них много женщин и детей.

Целью удара был один из командиров боевиков Ибрагим Биари и подземные тоннели боевиков, подчеркнули в ЦАХАЛ. Там утверждают, что бомбы были сброшены между домами — прямо по подземным тоннелям, но когда тоннели были разрушены, рухнули и здания вокруг. В Тель-Авиве заявили, что изучают сообщения о гибели гражданских лиц.

"Этот бастион использовался для подготовки террористической операции и как проход в прибрежную зону, откуда террористы вышли для расправы 7 октября", — заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. По данным Тель-Авива, в результате нападения боевиков ХАМАС на юг страны тогда погибли более 1400 израильтян.

Удар по Джебалии резко осудила Саудовская Аравия. В Джидде назвали его бесчеловечным и подчеркнули, что он привел "к смерти и ранениям большого числа безвинных гражданских лиц".

Ранее Чили и Колумбия отозвали своих послов в Израиле из-за "нарушений Израилем международного гуманитарного права" и "массового убийства палестинского народа" соответственно. Боливия разорвала с еврейским государством дипломатические отношения.

Между тем ЦАХАЛ продолжает наземные операции в секторе Газа. Израильская армия сообщила о гибели в ходе боев погибли девяти её военнослужащих. Семь человек погибли в результате удара ракеты по бронетранспортеру Намер, еще двое были убиты в результате наезда танка на взрывное устройство. Еще двое солдат ЦАХАЛ погибли накануне.

В самом же палестинском анклаве, по данным местных властей, погибли 8,5 тысяч человек. В среду местный оператор сообщил, что в Газе снова отключены телефонная связь и интернет.

"Генеральный секретарь глубоко встревожен обострением конфликта между Израилем и ХАМАС и другими палестинскими вооруженными группировками в секторе Газа. Это включает расширение операций Армии обороны Израиля, сопровождаемое интенсивными воздушными ударами, и продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля из Газы", — подчеркнул пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Власти Газы сообщили, что Египет — единственная, кроме Израиля, страна, граничащая с Газой — согласился впустить к себе 81 тяжело раненного палестинца. Официальных подтверждений этому пока нет.

За последние сутки через КПП "Рафах" в сектор заехали 66 грузовиков с гуманитарной помощью, заявили в Вашингтоне. При этом это всё равно меньше, чем до 7 октября. В автомобилях были медикаменты, продовольствие и питьевая вода, но не топливо, которое Израиль по-прежнему отказывается пропускать в анклав.