Германия просит прощения у Танзании

"Мне стыдно за то, что немецкие солдаты сделали с вашими предками", - президент Германии принёс извинения за преступления колониальной эпохи в Танзании.

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В ходе своего визита в Танзанию президент ФРГ Франц-Вальтер Штайнмайер принес извинения за убийства, совершенные в колониальную эпоху в этой африканской стране.

Германская Восточная Африка - сегодняшние Танзания, Руанда и Бурунди - существовала с 1885 года до поражения Германии в конце Первой мировой войны, когда она потеряла свои колонии по Версальскому договору.

Считается, что в результате жестокого подавления восстания против колониальной власти в период с 1905 по 1907 год в Танзании погибло до 300 000 человек.

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии:

"Мне стыдно за то, что немецкие колониальные солдаты сделали с вашими предками, их союзниками и многими другими людьми в регионе сегодняшней Танзании. Я прошу у вас прощения и хотел бы заверить вас, что мы, немцы, будем вместе с вами искать ответы на нерешённые вопросы, которые не дают вам покоя".

В 2021 году Германия согласилась признать геноцидом резню десятков тысяч людей в Намибии, ещё одной своей бывшей колонии. Берлин предложил финансировать пострадавшие общины, но соглашение не содержало предложения о возмещении ущерба и ещё официально не вступило в силу.