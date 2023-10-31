Война в Украине: карта боевых действий на 31 октября

Отражение атак ВСУ через Днепр и удержание территории в оккупированной Херсонской области остаётся приоритетной задачей российских войск в Украине, говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

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Отмечается, что российские силы, обороняющие этот район, находятся под усиленным давлением. В качестве индикатора тому британское оборонное ведомство называет смену командования.

Как сообщают российские государственные СМИ, замкомандующего войсками РФ в Украине генерал-полковник Михаил Теплинский возглавил группировку "Днепр". Она отвечает за оккупированные районы Херсонской области, включая восточный берег Днепра.

В последние недели здесь активизировались боевые действия, поскольку украинские войска пытаются вернуть контроль над восточным берегом реки.

ВСУ продолжают удерживать позиции на левобережье Херсонской области.

Российские источники утверждают, что украинские войска контролируют центральную часть села Крынки в 30 км к востоку от Херсона и, возможно, незначительно расширили зону контроля к западу от Крынок.

Геолокационная съемка подтверждает, что подразделения РФ занимают позиции в лесных массивах к востоку от села.

Многие источники в России, включая канал, связанный с ЧВК "Вагнер", сетуют на отсутствие у российских войск средств контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, а также нехватку взаимодействия на херсонском направлении, особенно в районе Крынок.