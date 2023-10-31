В Белом доме устроили вечер для детей по случаю Хэллоуина

By Euronews

Президент США Байден и его спуруга Джилл Байден приветствовали детей в Белом доме по поводу Хэллоуина. Первая леди раздавала детям книги в костюме с кошачьми усами и хвостом.

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В Белом доме устроили праздничный вечер для детей по поводу Хэллоуина, который отмечается в канун Дня всех святых. Книги и сладости раздавали президент США Джо Байден и его супруга.

Первая леди Джилл Байден вышла к собравшимся в костюме с кошачьими ушками и хвостом, сказав, что оделась, как ее кошка Уиллоу.

Джилл Байден Andrew Harnik/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Мероприятие включало чтение книг. Чтецами выступили пресс-секретарь Белого дома, министр образования, а также жена американского лидера.

На встречу были приглашены дети из местных школ и семей военных.