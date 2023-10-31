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Визит короля Карла III в Кению

Король Великобритании Карла III с королевой Камиллой и президент Кении Уильям Руто с супругой
Король Великобритании Карла III с королевой Камиллой и президент Кении Уильям Руто с супругой Авторское право Khalil Senosi/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
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Кенийцы ждут извинений от британского короля Карла III за колониальное прошлое. Монарх посетил африканскую страну с четырёхдневным визитом.

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Принесёт ли король Карл III извинения за колониальное прошлое Великобритании во время своего визита в Кению? Злоупотребления со стороны британских властей привели к гибели около 10 тысяч кенийцев во время восстания, продолжавшегося с 1952 по 1960 годы. 

В заявлении Букингемского дворца говорится, что король в ходе визита расскажет об ошибках прошлого, но не уточняется, включает ли это извинения. 10 лет назад Логндон признал факт применения колониальной администрацией пыток в Кении и согласился выплатить компенсацию пострадавшим. 

Через месяц Кения отметит 60-летие независимости. В первый день своего визита монарх встретился с президентом Кении Уильямом Руто и возложил цветы к могиле неизвестного воина на том месте, где 12 декабря 1963 года была провозглашена независимость.

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