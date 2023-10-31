ХАМАС обещает освободить часть заложников

By Euronews

Представитель группировки ХАМАС заявил, что захваченные 7 октября заложники, не являющиеся гражданами Израиля, будут освобождены в ближайшие дни. В ЦАХАЛ подчеркивают, что задача наземной операции в Газе - освобождение всех удерживаемых боевиками людей.

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ХАМАС в ближайшие дни освободит нескольких заложников, не являющихся гражданами Израиля, заявил представитель группировки в секторе Газа.

Ранее лидер ХАМАС в Газе предлагал обменять израильтян на всех палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

За три недели с начала войны боевики выпустили лишь пятерых заложников.

"Мы сообщили посредникам, что в ближайшие несколько дней освободим определенное количество иностранцев в соответствии с нашей позицией, о которой мы заявляли ранее: мы не хотим и не должны удерживать их в Газе", - заявил представитель ХАМАС Абу Обейда.

Находящиеся во Франции родственники заложников обратились к руководству страны и международному сообществу принять все возможные меры для освобождения удерживаемых боевиками людей.

"Нам действительно нужно всё... Всё давление, которое только можно оказать, чтобы добиться от ХАМАС освобождения заложников. Нет смысла жить в мире, где людей похищают прямо из постели, когда похищают людей, которые просто пришли на вечеринку", - сказала внучка 85-летней Яффы Адар, которая была увезена боевиками в сектор Газа из кибуца Беэри.

Согласно заявлениям представителей Армии обороны Израиля, ХАМАС держит в заложниках около 240 человек, используя их и гражданское население Газы в качестве живого щита.