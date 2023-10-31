Британцы не жалеют денег на празднование Хэллоуина

By Euronews

Хэллоуин - один из самых ярких и любимых праздников в Европе. Подданные Соединенного Королевства ежегодно тратят на подготовку к нему сумму, эквивалентную 750 миллионам евро.

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Фонари из тыквы и пугала отгоняющие злых духов. Жители Альбиона основательно подготовились к Хэллоуину, который отмечается в канун Дня всех святых . Празднование Хэллоуина восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. На украшение частных домов и зданий британцы не скупятся.

Каждый год подданные тратят на Хэллоуин сумму, эквивалентную 750 миллионам евро. В Лондоне это особенно заметно.

Туристка из Франции:"Это весьма причудливо, да! Когда так много, именно много и повсюду - тыквы, призраки, украшения на домах".

Даниэль Арженио, владелец парикмахерской:"Это отличная реклама моего салона. Посмотрите, сколько людей приходят и фотографируются, а когда фотографии выкладываются в Instagram, это невероятно!"

Одно из самых масштабных в Европе празднований Хэллоуина проходит в городе Лондондерри в Северной Ирландии. Фестиваль с иллюминацией, музыкой, пиротехникой и огромным парадом ежегодно привлекает около 100 000 посетителей.