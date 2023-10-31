В Париже полицейские тяжело ранили женщину, угрожавшую взорвать себя в вагоне поезда

Угрожавшая взорвать себя в вагоне пригородного поезда женщина не подчинилась требованиям сотрудников правоохранительных органов. Полицейские применили оружие.
Французские полицейские тяжело ранили женщину на одной из станций парижского метро.
Как сообщили вызвавшие полицию пассажиры, женщина в парандже угрожала подорвать себя в вагоне поезда.
Стражи порядка применили оружие, так как она отказалась подчиниться их распоряжению сесть на землю и показать руки. Вместо этого женщина направилась в сторону полицейских, которые вынуждены были сделать несколько выстрелов.
"Женщина, одетая в паранджу, сделала ряд довольно угрожающих заявлений, говоря о теракте, используя, как мне сообщили, такие выражения, как: "Вы все умрёте", "Аллах акбар", "Бум". Два человека [которые оповестили власти] точно так же описывают случившееся. На станции "Шуази-ле-Руа" о происходящем сообщили сотруднику SNCF, также поступил звонок на экстренный номер SNCF", - рассказал префект парижской полиции Лоран Нуньес.
Женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии с ранением в живот. Взрывчатых веществ или оружия при ней обнаружено не было.
В прокуратуре сообщили, что начато два расследования: по факту угрозы убийством в адрес сотрудников полиции и относительно правомерности применения огнестрельного оружия.