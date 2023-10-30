ООН: 6,9 млн. жителей ДРК были вынуждены покинуть свои дома

В провинции Севереное Киву усилились боестолкновения между вооружёнными группировками и правительственной армией. Число внутренне перемещенных лиц достигло исторического для страны максимума.

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Город Гома, на северо-востоке ДРК.

Напуганные мужчины, женщины, дети, бегут по дороге, с тем, что смогли унести, покидая свои дома из-за новой вспышки насилия.

Число внутренне перемещённых лиц в Демократической Республике Конго (ДРК) приблизилось к отметке в 7 миллионов человек.

Об этом сообщила Международная организация по миграции (МОМ). Это исторический максимум для страны.

С начала октября в районе провинции Северное Киву активизировались боевые действия между повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23) и правительственной армией. На востоке орудуют отряды исламистов, связанные с "ИГИЛ", от рук которых гибнут мирные жители.

В ООН охарактеризовали ситуацию в республике как один из крупнейших гуманитарных кризисов в современном мире.

МОМ руководит работой 78 лагерей для беженцев. В них проживает 280 тысяч конголезцев.

В организации подчеркивают: большинство перемещённых лиц отчаянно нуждается в гуманитарной помощи.

Жители ДРК на протяжении трёх десятилетий страдают от боестолкновений многочисленных вооружённых группировок - местных и иностранных. Многие из них - страшное наследие войн, обескровивших регион в 1990-2000-х годах.