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Греция в поисках решения жилищного кризиса

Цены на недвижимость растут
Цены на недвижимость растут Авторское право Richard Vogel/AP
By Симела Тухтиду
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Греческое правительство ищет пути выхода из жилищного кризиса. Рынок недвижимости на подъёме, цены растут. Однако по данным Евростата, жители Греции тратят на жильё больше всех в Европе. Эксперты говорят, что для преодоления кризиса необходимо партнерство государства и частного сектора.

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Кризис на рынке недвижимости в Европе совпал с кризисом стоимости жизни. Европейцам всё труднее оплачивать счета за аренду жилья и гасить ипотечные кредиты.

Британский эксперт по недвижимости Фил Дженкинс полагает, что высокий государственный долг не позволяет правительствам тратить большие средства на решение жилищного кризиса. Поэтому государственно-частное партнерство имеет важное значение для оказания поддержки наиболее уязвимым слоям населения.

"Часть средств должна будет поступать с рынков частного капитала. На самом деле это тот случай, когда правительства создают среду и рамки, в которых частный капитал может инвестировать в доступное жилье", - говорит Дженкинс.

В Греции, после десятилетия падения цен – из-за долгового кризиса – сектор недвижимости находится на подъеме.

Цены на жилье выросли за последние семь лет на 50%. По данным Евростата, греки тратят на жилье больше всех остальных европейцев. Правительство пытается вывести на рынок больше квартир, чтобы снизить цены.

"Наша цель — сделать доступными как можно больше старых и неиспользуемых квартир. Это сотни тысяч помещений, особенно в Афинах. Мы предлагаем гранты для проектов по реконструкции, энергетических и эстетических проектов. Эти программы заработают в ближайшем будущем. И, конечно, мы продолжим реализовывать программы социального жилья", - рассказывает греческий министр социальной сплочённости и семьи София Захараки.

Рынок недвижимости до сих пор демонстрировал сильную устойчивость к росту процентных ставок. Однако его участники убеждены, что влияние дорогих кредитов и растущей стоимости жизни вскоре окажет своё негативное воздействие. 

Ожидается, что цены на недвижимость упадут не ранее следующего года.

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