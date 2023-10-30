Греция в поисках решения жилищного кризиса

By Симела Тухтиду

Греческое правительство ищет пути выхода из жилищного кризиса. Рынок недвижимости на подъёме, цены растут. Однако по данным Евростата, жители Греции тратят на жильё больше всех в Европе. Эксперты говорят, что для преодоления кризиса необходимо партнерство государства и частного сектора.

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Кризис на рынке недвижимости в Европе совпал с кризисом стоимости жизни. Европейцам всё труднее оплачивать счета за аренду жилья и гасить ипотечные кредиты.

Британский эксперт по недвижимости Фил Дженкинс полагает, что высокий государственный долг не позволяет правительствам тратить большие средства на решение жилищного кризиса. Поэтому государственно-частное партнерство имеет важное значение для оказания поддержки наиболее уязвимым слоям населения.

"Часть средств должна будет поступать с рынков частного капитала. На самом деле это тот случай, когда правительства создают среду и рамки, в которых частный капитал может инвестировать в доступное жилье", - говорит Дженкинс.

В Греции, после десятилетия падения цен – из-за долгового кризиса – сектор недвижимости находится на подъеме.

Цены на жилье выросли за последние семь лет на 50%. По данным Евростата, греки тратят на жилье больше всех остальных европейцев. Правительство пытается вывести на рынок больше квартир, чтобы снизить цены.

"Наша цель — сделать доступными как можно больше старых и неиспользуемых квартир. Это сотни тысяч помещений, особенно в Афинах. Мы предлагаем гранты для проектов по реконструкции, энергетических и эстетических проектов. Эти программы заработают в ближайшем будущем. И, конечно, мы продолжим реализовывать программы социального жилья", - рассказывает греческий министр социальной сплочённости и семьи София Захараки.

Рынок недвижимости до сих пор демонстрировал сильную устойчивость к росту процентных ставок. Однако его участники убеждены, что влияние дорогих кредитов и растущей стоимости жизни вскоре окажет своё негативное воздействие.

Ожидается, что цены на недвижимость упадут не ранее следующего года.