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Трагедия на стройке в Гамбурге: погибли как минимум трое рабочих

Сотрудники службы спасения прибыли на место происшествия. Гамбург, Германия. 30 октября 2023.
Сотрудники службы спасения прибыли на место происшествия. Гамбург, Германия. 30 октября 2023. Авторское право Bodo Marks/ dpa via AP
By Euronews
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Рабочие возводили восьмиэтажную лифтовую шахту, когда строительные леса обрушились. Под обломками могут до сих пор находиться люди.

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По меньшей мере трое рабочих погибли и еще один получил серьезные травмы на стройке в Гамбурге. 

Погибшие возводили восьмиэтажную лифтовую шахту, когда строительные леса, стоя на которых они работали, обрушились. Причина инцидента пока неизвестна. Власти опасаются, что под обломками до сих пор могут находиться люди.

Трагедия произошла во время работ по реконструкции старой гавани Гамбурга. Это масштабный проект, в рамках которого в районе Хафенсити на берегу Эльбы строятся офисы, рестораны, торговый центр и жилые дома.

Всего на стройке работают около полутора тысяч человек. Все они были эвакуированы.

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