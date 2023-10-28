Подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн найден мертвым

By Euronews

Полиция считает, что 40-летний Роберт Кард совершил самоубийство. У него дома была найдена прощальная записка.

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Мужчина, которого американская полиция подозревает в убийстве 18 человек в штате Мэн, найден мертвым. Тело 40-летнего Роберта Карда было обнаружено рядом с центром по переработке мусора. По версии следствия, он мог совершить самоубийство. Поиски преступника продолжались три дня.

"Как и многие другие, я сегодня вздохнула с облегчением, осознав, что Роберт Кард больше никому не угрожает. Я знаю, что есть много людей, которые разделяют это чувство, но я также знаю, что его смерть, возможно, не принесет утешения многим. Но сейчас наступило время исцеления", — заявила губернатор штата Мэн Джанет Миллс.

Полиция подозревает Роберта Карда в том, что 25 октября он устроил массовую стрельбу в ресторане и зале для боулинга в городе Льюистон. Жертвам было от 14 до 76 лет.

Мужчина был инструктором по стрельбе, который раньше служил в армии США. Летом 2023 года он лечился в психиатрической клинике.

Трагедия в городе Льюистон стала одним из самых жестоких случаев массовой стрельбы в Соединенных Штатах за последнее время. По данным организации Gun Violence Archive, только с начала текущего года в результате насилия с использованием огнестрельного оружия в стране погибли более 15 тысяч человек.

Как подсчитали в ходе швейцарского исследования Small Arms Survey, во владении у частных лиц в США зарегистрировано 393 млн единиц огнестрельного оружия. Получается, что на каждые 100 жителей страны приходится 120 пистолетов — это больше, чем в каком-либо другом государстве.