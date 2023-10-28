Англия завоевала бронзу на чемпионате мира по регби

By Euronews

В матче за третье место сборная Англии победила Аргентину со счетом 26:23.

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Англия обыграла Аргентину в упорной игре на парижском стадионе "Стад де Франс" со счетом 26:23. Результат принес повод для утешения английским болельщикам, разочарованным поражением от ЮАР в полуфинале.

Это первая бронза Англии, которая на предыдущих турнирах завоевала одно золото и три серебра. Аргентина, в свою очередь, так и не смогла повторить свой лучший результат на Кубках мира по регби — третье место на чемпионате 2007 года.

Следующий и заключительный матч Кубка мира во Франции пройдет 28 октября в Париже: в финале Новая Зеландия сразится с ЮАР. В рамках Кубка мира это будет их первая встреча за последние 28 лет.