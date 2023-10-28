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Англия завоевала бронзу на чемпионате мира по регби

Сборная Англии по регби после победы над Аргентиной. Париж, Франция. 27 октября 2023.
Сборная Англии по регби после победы над Аргентиной. Париж, Франция. 27 октября 2023. Авторское право AP Photo/ΤThemba Hadebe
By Euronews
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В матче за третье место сборная Англии победила Аргентину со счетом 26:23.

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Англия обыграла Аргентину в упорной игре на парижском стадионе "Стад де Франс" со счетом 26:23. Результат принес повод для утешения английским болельщикам, разочарованным поражением от ЮАР в полуфинале.

Это первая бронза Англии, которая на предыдущих турнирах завоевала одно золото и три серебра. Аргентина, в свою очередь, так и не смогла повторить свой лучший результат на Кубках мира по регби — третье место на чемпионате 2007 года.

Следующий и заключительный матч Кубка мира во Франции пройдет 28 октября в Париже: в финале Новая Зеландия сразится с ЮАР. В рамках Кубка мира это будет их первая встреча за последние 28 лет.

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