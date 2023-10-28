"Расширение" операции в Газе: там пропали телефонная связь и интернет

By Euronews

Израиль объявил о "расширении" наземной операции в секторе Газа. В палестинском анклаве пропали телефонная связь и интернет, международные правозащитные организации не могут связаться со своими сотрудниками.

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ЦАХАЛ объявил о "расширении наземной операции" в секторе Газа. В ночь на субботу израильские войска значительно усилили интенсивность ударов с воздуха по палестинскому анклаву, а также вновь ввели на его территорию пехоту и танки. Ночная атака стала самой мощной за последние три недели, пишут израильские СМИ.

Накануне вечером в Газе пропали телефонная связь и интернет. Как подчеркнули правозащитники из Human Rights Watch, 2,2 млн жителей сектора оказались отрезаны от внешнего мира, что "чревато прикрытием массовых злодеяний и безнаказанностью за нарушения прав человека". Красный полумесяц, "Врачи без границ" и Amnesty International заявили, что полностью потеряли связь со своими сотрудниками в анклаве. ХАМАС обвинил в отключении телекоммуникаций Израиль, в Тель-Авиве обвинения пока не прокомментировали.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари накануне вновь призвал жителей севера Газы переместиться на юг. По его словам, Израиль атакует расположенную под землей инфраструктуру ХАМАС, в частности подземные туннели. Он также обвинил палестинских боевиков в том, что те используют больницы как командные центры. В ответ на это ХАМАС заявил, что такое высказывание доказывает, что удар по больнице Аль-Ахли был нанесен Израилем — независимых подтверждений этой версии нет.