By Euronews

«У нас есть информация о том, что российские военные действительно расстреливают солдат, которые отказываются выполнять приказы», — заявили в Вашингтоне. В ночь на пятницу три украинских беспилотника атаковали Курскую АЭС.

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На войне в Украине российские военные расстреливают солдат, которые отказываются подчиняться приказам, утверждают в Белом доме. Как заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, офицеры угрожают расстрелом целым подразделениям, если те пытаются отступить под натиском украинской артиллерии.

"Российские военные, похоже, используют так называемую "тактику человеческой волны", просто бросая в бой массы плохо обученных солдат, без надлежащего снаряжения, без руководства, без ресурсов и без поддержки. Неудивительно, что в таких условиях российские войска страдают от низкого морального духа", — сказал он.

Особенно серьезные потери российская армия несет под Авдеевкой, подчеркнул Джон Кирби. По его словам, речь идет о "тысячах жертв". По данным Вашингтона, Россия потеряла на этом направлении по меньшей мере 125 единиц бронетехники и более чем на батальон другой техники. Ранее в Киеве заявили, что под Авдеевкой погибли около 5 тысяч российских военнослужащих.

Между тем в ночь на пятницу три украинских беспилотника попытались атаковать Курскую АЭС, сообщили в пресс-службе атомной электростанции. Атака была пресечена, АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме. Утром телеграм-канал Baza сообщил, что один из дронов взорвался у склада ядерных отходов, его фасад был поврежден.

В четверг Госдума в первом чтении приняла проект бюджета на 2024 год, в котором заложены рекордно большие расходы на оборону. На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС сделать 12-й пакет санкций в отношении России более мощным, чем предыдущие. Он подчеркнул, что необходимо также помешать Москве обходить ограничения, уделить особое внимание соблюдению ценового потолка для российской нефти и даже понизить его.

"Единство с Украиной, единство внутри Европейского союза, трансатлантическое единство. Мы должны сделать всё, чтобы не допустить еще большего международного пожара на Ближнем Востоке. Враги свободы очень заинтересованы в том, чтобы отвести свободный мир на второй фронт", — сказал Владимир Зеленский.

Украинский президент вновь поблагодарил западные страны, которые предоставляют Киеву гуманитарную и военную помощь, несмотря на проблемы, которые это создает для них самих. К примеру, европейский производитель вооружений KNDS накануне заявил, что ему приходится увеличить производство на своем заводе в Бельгии из-за "повысившегося спроса". В частности компания построит больше самоходных артиллерийских установок CAESAR для французской армии, так как большая часть её техники была отправлена в Украину.