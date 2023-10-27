В Испании арестован подозреваемый в свзях с "брюссельским террористом"

By Euronews

Правоохранительные органы Испании взяли под стражу мужчину, которого подозревают в связи с исламистом, напавшим на шведских футбольных болельщиков. Операция прошла в провинции Малага.

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Полиция Испании арестовала мужчину, подозреваемого в связях с исламистом Абдесалемом Лассуэдом, убившим 16 октября в Брюсселе двух шведских футбольных болельщиков.

Сообщается, что взятый под стражу человек, разыскивался в Бельгии за торговлю наркотиками и оружием, отмывание денег и участие в преступной группировке.

Полицейская операция прошла в городке Бенаавис, в провинции Малага. При аресте мужчина имел при себе поддельные документы. В доме, где он находился найдена значительная сумма денег.

В рамках расследования дела о возможных сообщниках Лассуэда французская полиция задержала четырех человек.

Ранее полиция Бельгии арестовала и предъявила обвинения 44-летнему тунисцу. Он, по данным правоохранительных органов, передал Лассуэду автоматическую винтовку из которой были застрелены болельщики.

Сам Лассуэд был убит в перестрелке с полицейскими на следующий день после нападения.