В Испании арестован подозреваемый в свзях с "брюссельским террористом"

Правоохранительные органы Испании взяли под стражу мужчину, которого подозревают в связи с исламистом, напавшим на шведских футбольных болельщиков. Операция прошла в провинции Малага.
Полиция Испании арестовала мужчину, подозреваемого в связях с исламистом Абдесалемом Лассуэдом, убившим 16 октября в Брюсселе двух шведских футбольных болельщиков.
Сообщается, что взятый под стражу человек, разыскивался в Бельгии за торговлю наркотиками и оружием, отмывание денег и участие в преступной группировке.
Полицейская операция прошла в городке Бенаавис, в провинции Малага. При аресте мужчина имел при себе поддельные документы. В доме, где он находился найдена значительная сумма денег.
В рамках расследования дела о возможных сообщниках Лассуэда французская полиция задержала четырех человек.
Ранее полиция Бельгии арестовала и предъявила обвинения 44-летнему тунисцу. Он, по данным правоохранительных органов, передал Лассуэду автоматическую винтовку из которой были застрелены болельщики.
Сам Лассуэд был убит в перестрелке с полицейскими на следующий день после нападения.