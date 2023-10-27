Стрельба на границе Сербии с Венгрией: трое погибших

By Euronews

У сербского села Хоргош произошла перестрелка между мигрантами. Убиты три человека. Один получил ранения. Полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего.

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По меньшей мере три человека погибли в результате перестрелки между мигрантами у сербского села Хоргош, недалеко от венгерской границы. Инцидент произошел в заброшенных зданиях бывшего сельскохозяйственного предприятия, где разбили лагерь нелегалы.

Еще один мигрант получил ранения. Он отправлен в больницу. О продолжительной стрельбе, слышной из приграничной зоны, сообщали в соцсетях встревоженные местные жители.

Местный житель: "Так стреляли, так стреляли. Не знаю, что это было, какая-то группа или формирование, но стреляли долго. Это продолжалось до утра.

Репортер:"Вам было страшно?"

Местный житель:"Конечно. Я боялся попасть под пулю. Я живу неподалеку, возле моста".

К месту происшествия были направлены наряды полиции. Начато расследование обстоятельств произошедшего.

Предположительной причиной стрельбы называют споры между мигрантами по поводу того, кто заплатит контрабандистам за нелегальное пересечение границы с Венгрией.