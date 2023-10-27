Новый конвой с гуманитарной помощью для Газы

Cитуация в секторе Газа ухудшается; ООН подготовила новый конвой с гуманитарной помощью.

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На фоне ухудшения условий жизни в секторе Газа, ООН сообщила, что в пятницу ожидается прибытие ещё одного конвоя с гуманитарной помощью.

Сотрудники ООН в Газе говорят, что "гражданский порядок рушится" на фоне нехватки продовольствия. Его запасы, так же, как и запасы топлива, воды и медикаментов иссякают быстро - интенсивные бомбардировки и блокада палестинской территории со стороны Израиля продолжаются. В последние дни лишь относительно небольшое число грузовиков получили разрешение на въезд, что принесло некоторое облегчение населению.

Линн Хастингс, координатор ООН на оккупированной палестинской территории:

"Мы получили примерно 74 грузовика. Сегодня мы ожидаем еще восемь или около того. Для сравнения: до 7 октября в Газу въезжало 450 грузовиков, и это было под очень, очень строгими ограничениями с точки зрения товаров, которые могут попасть в Газу. Сейчас их количество сократилось примерно до 12, то есть с 450 до 12".

Гуманитарный кризис усугубляется, поскольку все больше людей становятся бездомными в результате бомбардировок и эвакуации. Израиль утверждает, что его цель - ХАМАС, а не мирные жители, но, по данным ООН, более миллиона палестинцев бежали, а 40% жилого фонда сектора разрушено или сильно повреждено.

Сразу за границей , в Израиле, пустые улицы Сдерота ещё хранят следы жестокого нападения ХАМАС 7 октября. Многие предприятия и магазины остаются закрытыми, большая часть населения покинула город. Часть заложников, удерживаемых ХАМАС, были захвачены в Сдероте