В ООН прозвучали резкие заявления представителей Израиля и Палестины

By Euronews

Постпред Израиля при ООН заявил, что его страна ведет войну с ХАМАС, а не с палестинским народом. Посол Палестины призвал прекратить удары по Газе.

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На чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН по Ближнему Востоку буквально летят искры. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что его страна ведет войну с ХАМАС, а не с палестинским народом. В свою очередь посол Палестины в ООН Рияд Мансур обвинил Запад в двойных стандартах и призвал прекратить удары по Газе.

Рияд Мансур, представитель Палестины в ООН:"Семь тысяч палестинцев были убиты Израилем за последние три недели. Семьдесят процентов всех убитых — женщины и дети. Почти все убитые — мирные жители. Это та война, которую некоторые из вас защищают?"

Израильский дипломат обрушился c критикой на ООН, которую он назвал "развалившейся и морально коррумпированной организацией". Он отверг резолюцию, призывающую к прекращению огня в секторе Газа.

Гилад Эрдан постоянный представитель Израиля при ООН: "Прекращение огня означает предоставление ХАМАС времени на перевооружение, чтобы он мог снова нас уничтожить. Это не домыслы. Они так и сделают. Вы все это знаете. Любой призыв к прекращению огня - это не поиск мира. Это попытка связать Израилю руки, помешать нам устранить огромную угрозу для наших граждан".

Чрезвычайная сессия продолжит работу в пятницу. Тогда же будет выставлен на голосование предложенный арабскими странами проект резолюции, в котором содержится призыв остановить войну в секторе Газа.