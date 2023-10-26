Зеленский об ударах по Хмельницкой области: "Целью РФ, вероятно, была Хмельницкая АЭС"

By Euronews

В украинском городе Славута в результате российских ударов повреждены 300 жилых домов. Десятки людей получили ранения. Об этом рассказал мэр города. По словам президента Украины Зеленского, наиболее вероятно, что мишенью БПЛА была Хмельницкая АЭС.

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Хмельницкая область Украины четвертый раз за неделю подверглась атаке беспилотников со стороны российских сил. В городе Славута, по данным властей, повреждены триста жилых домов, школы, детские сады и больница. Десятки людей получили ранения.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, наиболее вероятно, что мишенью для БПЛА была Хмельницкая АЭС.

Владимир Зеленский, президент Украины:"Наиболее вероятной целью этих дронов была Хмельницкая АЭС. Ударной волной от взрыва выбило окна, в том числе и на территории АЭС. Этот удар по АЭС – еще одно напоминание всем нашим партнерам о том, насколько важно укреплять ПВО Украины и насколько опасно, если Россия сможет обойти международные санкции".

Под Киевом журналисты посетили тренировочный лагерь, где проходят учения бойцы недавно сформированного батальона "Сибирь". Он состоит из россиян, в том числе представителей этнических меньшинств России, приехавших воевать за Украину.

Позывной "Швед", доброволец:"_Я считаю, что необходимо ликвидировать путинскую диктатуру, ликвидировать систему,_которая ведет к угнетению людей и неравенству. А для этого нужна победа Украины".

Чтобы присоединиться к украинской армии, россияне путешествовали через третьи страны. Перед тем, как попасть в батальон, бойцы проходили строгую проверку. Батальон "Сибирь" - не единственное подразделение из россиян, воюющее за Украину. Есть еще Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России".