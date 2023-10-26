Суд Стокгольма оправдал Сергея Скворцова, обвинявшегося в шпионаже в пользу РФ

By Euronews

Окружной суд Стокгольма снял обвинения в шпионаже в пользу России с гражданина Швеции и РФ Сергея Скворцова.

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Окружной суд Стокгольма снял обвинения в шпионаже с Сергея Скворцова, который был задержан шведской полицией в ноябре прошлого года.

60-летнего предпринимателя подозревали в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и США и передаче западных технологий российским военным.

Однако суд не нашёл в действиях Скворцова признаков шпионажа.

"Деятельность была направлена исключительно на приобретение технологий, а не на получение информации", – отмечается в заявлении суда.

Скворцов был освобождён из-под стражи ещё в начале октября, до вынесения оправдательного приговора.